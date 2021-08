Afghanistan, Salvini: “L’Italia non può accogliere decine di migliaia di profughi”

ROMA – “Abbiamo già registrato circa 35mila arrivi via mare, per non parlare di quelli via terra e ora la fuga dall’Afghanistan rischia di essere un disastro. L’Italia non può permettersi di accogliere decine di migliaia di persone visto che i centri di accoglienza stanno già esplodendo”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a Radio 24. “Altri Paesi non stanno facendo nulla, la comunità internazionale si faccia carico perché l’Italia non può essere l’unico centro di accoglienza”, dice Salvini.

“Noi abbiamo chiesto fin da subito la convocazione delle commissioni e può anche essere il 17 agosto la convocazione del Parlamento”, aggiunge Salvini sulla richiesta di informativa al ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio circa la situazione in Afghanistan intervenendo a ‘Ma cos’è quest’estate’ su Radio 24.

“Non c’è il diritto al riposo nel mese di agosto qualunque cosa accada nel mondo. Se c’è una situazione esplosiva sullo scenario internazionale dal punto di vista dei diritti umani, della vita e salute di donne e bambini ma anche della sicurezza nazionale, io riterrei quanto meno doverosa la convocazione delle Camere in via urgente, anche se siamo al 17 agosto”, dice Salvini.