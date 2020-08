In Nigeria studenti tornano in aula per gli esami di maturità

ROMA – Sono oltre un milione e mezzo gli studenti nigeriani delle scuole secondarie chiamati oggi a sostenere gli esami finali di un anno scolastico caratterizzato da quattro mesi di assenza dalle aule, a causa delle misure imposte per contenere la diffusione del Covid-19 nel Paese. Gli allievi dei licei, che non frequentavano le scuole in presenza da marzo, sono tornati in classe solo due settimane fa per una fase finale di preparazione ai test. Numerose le nuove regole introdotte dai dirigenti scolastici per soddisfare i standard di sicurezza imposti dal governo del presidente Muhammad Buhari.

Gli studenti dovranno rispettare il distanziamento sociale, mentre sia allievi che insegnanti dovranno essere muniti di dispositivi di protezione individuale. Nelle scorse settimane, diversi media nigeriani avevano documentato l’impegno con il quale le oltre 19.000 scuole secondarie del Paese stavano provando a rispondere ai nuovi parametri. Nonostante gli sforzi, il quotidiano locale Vanguard osservava che il personale di diversi istituti era privo dei dispositivi di protezione. Il ministro dell’Istruzione della Nigeria, Chukwuemeka Nwajiuba, ha affermato che le autorita’ riusciranno a garantire agli studenti una passaggio “morbido” verso l’istruzione di livello universitario.