Maltempo, domani allerta gialla per temporali in Emilia-Romagna

ROMA – Instabilità e temporali in arrivo, domani, in Emilia-Romagna. Arpae e Protezione civile hanno infatti emesso un’allerta gialla dalla mezzanotte fino alla stessa ora di mercoledì. Flussi occidentali, spiega una nota, determineranno una moderata-forte instabilità sulla regione con temporali organizzati associati a rovesci di pioggia localmente anche intensi. Previsti anche fulmini e raffiche di vento ed è possibile la caduta di grandine. L’allerta gialla è anche per criticità idrogeologica lungo la dorsale appenninica, e non sono previste, invece, temperature estreme.