Cavallo morto alla Reggia di Caserta, annunciato lo stop del servizio carrozze

NAPOLI – “Il servizio carrozze ippotrainate della Reggia di Caserta e’ cessato”. Lo comunica la direzione del sito. La decisione e’ stata assunta a seguito di quanto accaduto lo scorso 12 agosto quando uno dei cavalli del servizio carrozze ippotrainate, gestito in concessione dalla societa’ Tnt, e’ deceduto. L’istituto museale, intanto, accelera sul bando, gia’ in fase di redazione da qualche mese, per il noleggio con conducente di golf car elettriche omologate.

“Il trasporto ippotrainato all’interno del Parco Reale, affidato dalla precedente direzione a seguito di avviso pubblico alla societa’ Tnt, e’ cessato e non avra’ seguito. Gli elementi emersi dopo il tragico decesso di uno dei cavalli – fa sapere la direzione – impediscono la prosecuzione di questa attivita’ all’interno del complesso vanvitelliano. Scevra da ogni giudizio ideologico o personale, la valutazione e’ scaturita anche dalla notizia di presunti gravi illeciti commessi nell’espletamento del servizio”.

Nella giornata di oggi la direzione della Reggia di Caserta avra’ un incontro con i rappresentanti della Tnt. Domani e’ previsto, invece, un confronto con il garante per i diritti degli animali con il quale “si avviera’ un dialogo articolato nel rapporto uomo-animale all’interno del Complesso vanvitelliano. Il Museo auspica, infatti, future progettualita’ e un approccio equilibrato e sostenibile sui temi ambientali”.