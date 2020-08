Coronavirus, Crimi: “Misure restrittive necessarie, il resto è becera propaganda”

ROMA – “Le misure piu’ restrittive varate ieri dal Governo sono state una scelta difficile, ma necessaria. Tutti noi ricordiamo il periodo drammatico che abbiamo dovuto attraversare e non possiamo permetterci una ricaduta. Non dobbiamo abbassare la guardia, occorre la massima attenzione“. Lo scrive su facebook Vito Crimi, capo politico del M5s.

Purtroppo, aggiunge, “la leggerezza con cui molti stanno affrontando questa nuova evoluzione dei contagi rischia di creare ancora piu’ danni. Mi riferisco in particolare a quei politici che per fini di becera propaganda invitano a non rispettare le misure minime di contenimento del contagio e soffiano sul fuoco approfittando delle difficolta’ in cui versano cittadini e imprese, non rendendosi conto del danno ulteriore che potrebbero causare se dovesse esserci un nuovo picco della malattia. Come Governo manterremo sempre alta la guardia nell’interesse della salute dei cittadini”.