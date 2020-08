Coronavirus, Boccia: “Italia resta uno dei paesi più sicuri al mondo”

ROMA – “So che i giovani, e non solo, amano ballare; e li capisco. Ma non si puo’ rischiare che si balli nelle discoteche, nei lidi, nei bar o nei ristoranti o in ogni luogo in cui il contagio puo’ diffondersi rapidamente”. Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, lo scrive su Facebook.

“L’Italia resta uno dei Paesi piu’ sicuri al mondo per la sicurezza sanitaria; questa condizione non e’ casuale ma figlia dei sacrifici che abbiamo fatto e che vanno difesi”, aggiunge Boccia.

“Utilizziamo il passaggio parlamentare del Dl agosto per ristorare le attivita’ che subiranno perdite“, prosegue il ministro. “Ora e’ il momento di andare avanti, limitando al massimo le attivita’ che presuppongono contatti fisici e assembramenti incontrollabili”.

