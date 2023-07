Oroscopo del 17 Luglio

LUNA NUOVA 17/07/23: AMOR VINCIT OMNIA

Luna si fa Nuova il 17 luglio alle ore 20.33 a 24°56’ del Segno del Cancro.

Luna Nuova è la fase che apre nuovi inizi.

L’Archetipo del Cancro evoca: famiglia, prendersi cura, proprietà, intuizione, empatia, sentimenti, emozioni, emotività.

Il Cancro è governato dalla Luna, quindi il 17 luglio la Luna… gioca in casa!

Segnate sul calendario la data del 17 luglio: non solo abbiamo un ciclo lunare che forma sorprendenti aspetti con Plutone, Urano e Nettuno, ma lo stesso giorno, dopo 18 mesi, si verifica il cambio dei Nodi Lunari, che tratterò con un articolo ad hoc. Tali eventi rappresentano un importante passaggio karmico, in termini individuali e collettivi. Il 17 luglio può quindi essere considerato uno spartiacque che si manifesterà con sorprendenti accelerazioni.

Cosa ci chiede questo transito?

Ci chiede di onorare i nostri sentimenti più intimi, anche quelli più irrazionali. Eh si, perché il Cancro e la Luna SONO i sentimenti.

Se un Gemelli è sempre alla ricerca di affinità cerebrali e intellettuali, il Cancro il sentimento lo vive con la pancia e con la psiche. I sentimenti irrazionali sono quelli che:

– non sembrano avere logica;

– sono figli del SENTIRE, dove risiedono intuizioni ed empatia;

– la mente non comprende;

– possono sembrare visioni, fantasie, sogni.

Ecco, la Luna ci chiede di onorare questo tipo di sentimenti e dar loro struttura (contestuale presenza di Saturno R nel Segno dei Pesci).

Come si fa a dar loro struttura?

– Credendo in noi stessi;

– Fidandoci delle nostre intuizioni e sensazioni;

– Creando una sicurezza emotiva che è sempre effetto dell’autonomia;

– Utilizzando l’empatia in modo sano, ossia aiutare gli altri non per Ego, ma aiutare gli altri sulla scia del Sé; empatizzare con gioie e dolori altrui non per manipolare, ma per il desiderio sincero e disinteressato di sostenere; senza dimenticare che aiutare l’Altro con cuore puro significa aiutare noi stessi.

E’ una Luna che manifesta intense energie guaritrici. Il Cancro evoca la Casa, ma che cosa è la Casa se non il nostro Cuore? La facoltà curativa del Novilunio del 17 luglio si manifesta come guarigione del cuore. E’ una Luna in opposizione con Plutone: si tratta così di una energia potente in grado di innescare cambiamenti profondi nella nostra casa, ossia nel nostro Cuore. Saremo chiamati a ricordare che insicurezze e paure fanno ristagnare le energie che invece devono fluire come l’Acqua, l’elemento del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci. Quando restiamo prigionieri delle nostre paure creiamo blocchi energetici. Quando ascoltiamo il cuore le energie fluiscono! Astrologicamente è il momento giusto per ascoltare il cuore e far fluire perché la Luna Nuova in Cancro è in aspetto positivo di trigono con Nettuno, che dell’Acqua è il Dio. Abbiamo tutta la capacità di ascoltare il cuore e vincere le paure, dando vita a nuovi splendidi inizi (Luna in posizione favorevole di sestile con Urano).

Urano, che in genere abbino alla carta n. 16 dei Tarocchi la Torre, stavolta lo visualizzo come “Il Folle”. Il Matto è l’Arcano n. 0 dei Tarocchi. E’ il Genio, il Folle, il Visionario, colui/colei che, come questa Luna Nuova in Cancro, ha la capacità di vedere ciò che gli altri non vedono. Questa Luna chiede di dar vita a nuovi strutturati inizi, frutto delle nostre visioni.

Lo stesso giorno del Novilunio i Nodi Lunari si spostano sull’Asse Ariete-Bilancia (a breve scriverò articolo dedicato) dopo essere stati 18 mesi sull’Asse Toro-Scorpione.

L’Asse Lunare in corso è: Cancro-Capricorno. Ci troviamo in presenza di tutti e 4 i Segni Cardinali che per loro natura sono portatori di nuovi inizi. E allora percepiremo veri e propri reset emotivi, l’integrazione del lato oscuro per entrare nella luce. Cosa chiede l’energia dei Segni Cardinali? Chiede di essere autenticamente noi stessi.

La quadratura di Plutone ai Nodi e il Nodo Nord in Ariete chiedono di smettere di delegare il nostro stato d’animo (Archetipo del Cancro) a fattori esterni. Da qui ai prossimi 18 mesi lavoreremo per riappropriarci del nostro potere personale, per vincere la paura del rifiuto, dell’abbandono (Archetipo della Bilancia). Chi non cede il proprio potere personale, soprattutto in questo momento, può essere rappresentato dall’Archetipo del Folle. Chi non cede il proprio potere è un Visionario. Il Folle non teme di essere rifiutato solo perché si esprime in modo autentico e originale: il Folle non si fa condizionare dall’autorità.

E’ una Luna che chiede:

quando poniamo in essere le nostre scelte siamo mossi dalla paura (energia di bassa frequenza) o dal cuore (vibrazioni di elevata frequenza)? Siamo liberi come il Folle o condizionati? Siamo centrati sulla personale autorevolezza interiore o stiamo delegando all’esterno perché spinti dalle paure?

Luna Nuova in Cancro chiede il superamento della paura della solitudine (il Folle qui diventa Archetipo dell’Emarginato) ossia il riconoscimento del fatto che… siamo tutti talmente connessi da non essere mai soli, ma spesso ce ne dimentichiamo.

Il Cancro simboleggia anche il Bambino Interiore. L’Archetipo del Folle è la carta n. 0, quindi la linea sottile che separa un compimento da qualcosa che sta per nascere. Il Folle è un Bambino che sa essere autonomo (Archetipo del Cancro evoluto). Coltivando dentro di noi autonomia e sicurezza emotiva saremo in grado di attrarre situazioni e persone che vibrano alla stessa frequenza.

E’ una Luna che chiede di credere alla magia della Vita. Vincere le proprie paure significa iniziare a credere nella magia della vita o meglio trovare il coraggio di crederci (Nodo Nord in Ariete). Cosa significa credere nella magia della Vita? Significa restare fedeli al Piano Divino, cioè essere convinti che l’Universo abbia un piano in serbo per noi. Plutone quadrato ai Nodi e Venere R spingeranno a mollare tutto ciò che è di bassa frequenza, ossia attaccamenti, gelosie, manipolazioni. Saremo così chiamati a dare un’immagine di noi stessi che sia il più possibile in risonanza con il nostro cuore. Quando non siamo in risonanza con il nostro cuore si vede dal linguaggio del corpo, dal viso, dagli occhi. L’Anima ha occhi per vedere quando siamo schiavi di Mente ed Ego. Il Nodo Nord in Ariete ci chiederà di essere condottieri/rivoluzionari (Archetipo dell’Ariete) del Risveglio, perché ogni volta che si risveglia una persona, si risveglia un intero Regno. Che Guevara diceva “ Il vero rivoluzionario è guidato da grandi sentimenti d’amore”. Facciamoci guidare allora da questa folle, intuitiva, visionaria Luna carica d’Amore.

Colgo l’occasione di fare gli auguri di Buon Compleanno a chi, come me, compie gli anni a poche ore dal Novilunio o il giorno del Novilunio. Astrologicamente sarà un compleanno speciale, ve lo garantisco. Scusate, ma ogni tanto una piccola botta di Ego ci vuole, altrimenti il Sé vince facile…

Con Amore

Cristina

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Possibili promozioni e avanzamenti. In amore ritroverai dolcezza.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio La situazione generale regala una buona energia, approfitta delle prossime ore per cercare di recuperare terreno. Metti da parte la malinconia e ricorda che è in arrivo una piccola o grande gioia in famiglia.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, meglio non andare di corsa perché la fretta è cattiva consigliera. Nel lavoro anche se hai una buona proposta, probabilmente non sai cosa fare, se dire no o accettare. Al contempo chi vive una storia conflittuale ritrova serenità…

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Nuove attività, si può tamponare una falla, contratti con meno soldi ma accettabili. Non strafare e stasera evita polemiche.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Buone opportunità. E’ tempo di legalizzare una unione, è il momento giusto per farlo.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Questa è una giornata interessante. Se sei single potresti incontrare la persona dei tuoi sogni. Ti sei reso conto di aver fatto un passo azzardato nel lavoro.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Lasciarsi scappare qualche occasione potrebbe essere davvero un errore madornale. Situazione discreta per quanto riguarda la forma. Qualche discussione con Vergine o Scorpione.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Ci sono ombre, se hai un’attività indipendente rimanda le cose importanti. Oggi avrai qualche piccola incertezza o difficoltà fisica, forse perché stai facendo troppe cose.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Se hai la possibilità di guadagnare più o meno a seconda di come va la giornata questa situazione è convincente. Avrai successo, soprattutto se ti muovi o hai contatti con altre città.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio I rapporti con i figli possono riservare sorprese. Il tuo problema è quello di non ascoltare gli altri quando ti avvisano di un pericolo che sottovaluti.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Questa giornata parte in maniera agitata. Potresti discutere in amore o scaricare nel rapporto tensioni nate da fuori. Se hai a che fare con una persona nel lavoro sii prudente…

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Oggi avrai qualche dubbio in più, evidentemente la fatica si fa sentire. In questo periodo non ti senti contento, nemici da contrastare; sii cauto.