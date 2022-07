Cdm sci a Zermatt-Cervinia, sindaco: Sogno che si avvera

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 17 lug. – “Per la nostra località è un sogno che si avvera”. Lo dice il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, durante la conferenza stampa della prima Coppa del mondo di sci alpino che si terrà, con quattro discese libere – maschili e femminili – a fine ottobre tra Zermatt e Breuil-Cervinia. Per Maquignaz, “questa gara aumenterà la stagionalità invernale” e porterà a “un’unione con il Comune di Zermatt, anche con l’arrivo della nuova funivia”. Il sindaco aggiunge: “Andiamo verso una località aperta tutto l’anno”.



Per Flavio Roda, presidente della Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali, “il lavoro fatto è stato straordinario, di solito per arrivare a un appuntamento di Coppa del mondo c’è un percorso di anni. Per la Federazione è un’opportunità enorme, abbiamo accettato subito questa sfida”.

