Tram-treno fino Courmayeur, studio fattibilità evidenzia problemi

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 17 lug. – Lo studio di fattibilità non è ancora concluso, ma i primi risultati evidenziano alcuni problemi sull’ipotesi di realizzazione di un tram-treno che permetterebbe la prosecuzione della tratta ferroviaria fino a Courmayeur. A spiegarlo in aula è il presidente della Regione Valle d’Aosta, Erik Lavevaz, assessore regionale ad interim ai Trasporti, rispondendo ad un’interpellanza della consigliera del Progetto Civico Progressista Chiara Minelli.

“Le criticità riguardano gli spazi nella zona di Courmayeur- spiega Lavevaz- dove pare non sia possibile separare adeguatamente il tram-treno dalla strada statale”, già “al limite delle sue capacità operative”.

Il presidente evidenzia che lo studio di fattibilità sull’opera “non è concluso, ma a fine maggio è stato consegnato un primo step, che è in corso di analisi da parte delle strutture dell’assessorato”.

Per quanto riguarda invece la riattivazione della tratta ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier, “le tempistiche di realizzazione non sono ancora state affrontate- spiega Lavevaz- in quando al momento l’opera non è finanziata, quindi siamo nell’attesa della conclusione della fine dell’iter progettuale e del reperimento delle risorse”. E, facendo il punto sull’intervento, aggiunge: “Nel corso dell’ultimo tavolo tecnico tra Regione e Rete ferroviaria italiana, è stato comunicato che il progetto è suddiviso in tre tronconi separati: armamento, segnalamento e impianti e gallerie. Il progetto relativo alla fase di armamento è stato consegnato a Rfi a fine maggio, mentre le altre due progettazioni saranno consegnate a breve. A queste si è aggiunta la progettazione delle manutenzioni straordinarie per l’innalzamento del carico assiale”.

