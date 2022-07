Non solo artigianato, per l’estate ad Aosta nasce ‘Foire Festival’

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 17 lug. – Non solo artigianato, ma arte, cultura e musica. Tra le manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione valdostano, ad Aosta nasce “Foire Festival”, un calendario di appuntamenti nel periodo della Mostra concorso, che occuperà piazza Émile Chanoux, ad Aosta, da sabato 23 a domenica 31 luglio. “Foire Festival”, organizzato dall’amministrazione regionale in collaborazione con il Comune di Aosta, comprenderà presentazione di libri, conferenze, concerti e spettacoli folkloristici. “Abbiamo un capannone in piazza che ha un suo impatto in quel periodo dell’anno e dobbiamo utilizzarlo al meglio” dice l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta, Luigi Bertschy.



Il calendario estivo degli eventi della tradizione proseguirà con la vetrina per gli artigiani professionisti, l’Atelier des métiers, da giovedì 4 a domenica 7 agosto sempre in piazza Chanoux. Tornerà, per la 53esima volta, la Foire d’été, “sorella più che minore forse un po’ diversa” della Millenaria Fiera di Sant’Orso. La definizione è del presidente della Regione, Erik Lavevaz. La Foire estiva è nata “con lo scopo di avvicinare le persone al nostro artigianato, raccogliere i turisti che nel mese di agosto popolano la nostra regione”.

