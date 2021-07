Dalla conferenza sul futuro dell’Europa al PNRR: le sfide della Next Generation EU

ROMA – Innovazione, giovani e talento per lo sviluppo del territorio. Questi i temi centrali della manifestazione organizzata dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia, la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, la Regione Lazio e Lazio Innova, ospitata all’interno di Spazio Europa.

L’iniziativa ha visto la testimonianza di alcune delle maggiori autorità istituzionali italiane ed europee, tra cui quella del Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli. Per illustrare il lavoro nel territorio e l’importanza di investire per lo sviluppo è intervenuto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, mentre sul tema dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale sono intervenuti la sottosegretaria Assuntela Messina e la Presidente del Fondo Nazionale Innovazione – CDP Venture Capital, Francesca Bria. Sulla conferenza del futuro dell’Europa e sull’attuazione del PNRR anche la testimonianza della Vicepresidente e Professore di Diritto penale Luiss Guido Carli, Paola Severino.

A fare da raccordo e coordinare dei lavori, il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri che ha così commentato: ”Investire nell’innovazione e nelle future generazioni rappresenta una priorità per l’Italia e per l’Europa. Come ANGI siamo in prima fila per dare il nostro contributo e linee guida sulle sfide della Next Generation Eu, sull’attuazione del PNRR e sul futuro dell’Europa. Siamo onorati oggi del successo di questo appuntamento che ha visto intervenire il gotha delle istituzioni per una visione congiunta e per un progetto che veda tutti protagonisti per un nuovo sviluppo all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità”.