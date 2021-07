Covid, il bollettino: continua la crescita dei nuovi casi, stabili i ricoveri

ROMA – Sono 3.121 (223 più di ieri) i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Tredici le vittime (ieri 11). È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da ministero della Salute e Protezione Civile. Da ieri i tamponi effettuati sono stati 244.797, il tasso di positività si attesta dunque all’1,3% (ieri 1,4%). Le terapie intensive occupate da pazienti con covid diventano 162, una più di ieri. Lieve aumento per i ricoveri nei reparti ordinari: i pazienti in ospedale con sintomi sono ora 1.111, 23 più di ieri.