Coronavirus, ‘Dio c’è’: la Lega della Lombardia querela De Luca

MILAN O – “C’e’ un limite a tutto”. Ora e’ guerra aperta tra la Lega della Lombardia e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il Carroccio si inserisce con una querela nei gia’ difficili rapporti tra il presidente della Regione Campania e il Pd (ieri la senatrice Valente aveva parlato di ‘battuta mal riuscita’ a proposito del ‘Dio c’e” di De Luca sul covid contratto da Nicola Zingaretti durante l’aperitivo di febbraio a Milano). Ad annunciare l’azione legale il deputato e segretario regionale del Carroccio Paolo Grimoldi, che si associa all’iniziativa del deputato bergamasco Daniele Belotti.

Grimoldi attacca poi a sua volta De Luca senza sosta. “Nella sua intenzione di offendere il suo collega di partito Nicola Zingaretti (contento lui)”- dice il colonnello di Salvini a Milano- “nei fatti” De Luca “offende la memoria delle migliaia di morti della Lombardia, su cui poi ha aggiunto il carico con una battuta agghiacciante: ovvero che in Lombardia c’erano i morti per strada. Ora basta, si e’ passato ogni limite: mi stupisco che la sinistra lombarda, che il Pd lombardo, non prendano le distanze da personaggio cosi’ meschino. Adesso basta con le offese- chiude Grmoldi- ci vediamo in tribunale”.