Ue, Rutte: “Possibilità di intesa sul Recovery Fund sotto al 50%”

BRUXELLES – “Vedo poco meno del 50% di possibilità di raggiungere un accordo sul pacchetto di ripresa entro domenica. È ancora possibile raggiungere un compromesso, ma ci aspetta un duro lavoro. Gli aiuti, però, solo se vediamo le riforme”. Così oggi Mark Rutte, primo ministro olandese, pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund.

MICHEL: “INCONTRO COMPLICATO, MA CON CORAGGIO ACCORDO POSSIBILE”

”Anche se l’incontro odierno sarà complicato, sono convinto che con coraggio politico sia possibile raggiungere un accordo. Abbiamo lavorato duramente per preparare questo vertice, so che sarà difficile: non si tratta solo di soldi ma di persone, del futuro dell’Europa, della nostra unità”. Così oggi Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, prima dell’inizio del Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund.