Giornale radio sociale, edizione 17 luglio 2019

INTERNAZIONALE – Una pagina nuova. La Comunità di Sant’Egidio apprezza il passaggio dell’intervento al Parlamento di Strasburgo della neo presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, sulla necessità di “salvare le vite umane” nel Mediterraneo e di ricorrere ai corridoi umanitari per tutelare il diritto di asilo dei profughi che fuggono dalle guerre e da Paesi in cui non sono garantiti i diritti fondamentali.

SOCIETA’ – Plastic Radar. Torna il servizio per segnalare via Whatsapp la presenza di rifiuti in plastica che avvelenano spiagge, mari, fiumi e laghi. Ai nostri microfoni Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace Italia.

DIRITTI – Lungo la strada dei diritti. Si ferma per un meritato riposo estivo, il camper del Downtour, che ha viaggiato ininterrottamente, dal 21 marzo ad oggi per portare in tutta Italia il suo messaggio di inclusione verso le persone con sindrome di down. L’ultima tappa di questa prima lunga marcia si è appena conclusa a Catania. Ripartirà alla volta di Siracusa il 9 settembre.

ECONOMIA – Cambio di passo. Rilanciare la crescita con l’effettivo sblocco dei cantieri, la ripresa degli investimenti pubblici ed incentivi alla sostenibilità e destinare adeguate risorse ordinarie al Mezzogiorno. Sono alcune delle principali indicazioni al governo espresse da Mauro Lusetti, presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane.

CULTURA – Voci per la libertà. È il festival musicale dedicato ai diritti umani che da domani a domenica porterà a Rosolina Mare in provincia di Rovigo artisti emergenti e grandi big della musica italiana al fianco di Amnesty International. Il direttore artistico Michele Lionello spiega il filo conduttore di questa edizione.

SPORT – Cuori partigiani. Oggi a Caserta la presentazione del libro di Edoardo Molinelli pubblicato da Red Star Press sulla storia dei calciatori professionisti nella resistenza italiana. Insieme all’autore, la squadra degli RFC Lions Ska, ci sarà anche il presidente dell’Anpi provinciale, Agostino Morgillo.