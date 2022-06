Il Palermo nelle mani dello sceicco Mansour, cessione tra i 12 e 15 milioni di euro

PALERMO – L’accordo è stato di fatto raggiunto, anche se mancano ancora alcuni dettagli, ma per assistere al passaggio ufficiale di proprietà del Palermo potrebbero servire ancora una o due settimane. Il club rosanero, fresco di promozione in Serie B, è nei piani del City Football Group, holding controllata dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan che ha in mano diverse società, tra cui il Manchester City. L’accordo economico, secondo quanto apprende la Dire da chi sta seguendo da vicino l’intera operazione, è stato trovato per una cifra che “rientra in un range tra i 12 e i 15 milioni di euro”.



La fumata bianca arriverà “al massimo entro il 30 giugno”, mentre in questi giorni sono in corso frequenti confronti legali “attente analisi” dei numeri del club. La Serie B ottenuta dalla squadra di Silvio Baldini con la vittoria in finale Playoff sul Padova ha cambiato al rialzo i termini dell’accordo economico, ma non ha influito in alcun modo sulla decisione di rilevare il club da parte del City Football Group. L’accordo per il passaggio di mano dall’attuale presidente, Dario Mirri, è arrivato prima della finale con i veneti che ha fatto registrare un record di spettatori: la partita del 12 giugno al Barbera è stata la più vista nella storia della Lega Pro con quasi 34mila presenze dal vivo e milioni di tifosi collegati dall’Italia e dal mondo.

Il match è stato seguito da quasi due milioni di persone, se si considerano circa 1,5 milioni di tifosi sintonizzati per la prima volta su Rai2, con la partita ritrasmessa nel mondo da Rai Italia. “Quasi il triplo dei 567mila spettatori Sky dello spareggio per la serie A tra Pisa e Monza – osserva il club di viale del Fante in una nota -. A questi numeri si aggiungono le 420mila persone raggiunte da Sky, con un ascolto medio di 132mila contatti, e gli spettatori di Eleven, dove il dato dei Playoff si è impennato rispetto alla regular season, con +72% di spettatori”.

