Torna ‘Il trono di spade’: è in lavorazione lo spin-off su Jon Snow

ROMA – Uno dei personaggi più amati de ‘Il Trono di Spade’ sta per tornare sul piccolo schermo. Hbo ha iniziato lo sviluppo dello spin-off su Jon Snow, come si legge in anteprima su The Hollywood Reporter, che tornerà ad essere interpretato da Kit Harington e che ha fatto conquistare all’attore due nomination agli Emmy Award. A seguito della conclusione della serie, nel 2019, Harington ha recitato in ‘Eternals’, il film Marvel Studios di Chloe Zhao (2021) nei panni di Dane Whitman, in un episodio della serie ‘Modern Love’ di Prime Video e, quest’anno, ha recitato a teatro nell’Enrico V di Shakespeare, con la regia di Max Webster, al Donmar Warehouse di Londra.

Lo spinf-off dovrebbe riprendere dalla fine dell’ottava e ultima stagione di ‘Game of Thrones’, in cui Snow ha scoperto il suo vero nome, Aegon Targaryen, un potenziale erede del Trono di Spade. Inoltre, nel finale è stato esiliato da Westeros e ha viaggiato per lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita. Secondo le prime indiscrezioni, potrebbero tornare anche le sorellastre Arya, interpretata da Maisie Williams, e Sansa Stark, interpretata da Sophie Turner. Una bella notizia per i fan, rimasti delusi dal finale di stagione, che potranno ritornare nei fantastici mondi della ‘serie madre’ creata da David Benioff e Dan Weiss e tratta dal ciclo di romanzi fantasy ‘Cronache del ghiaccio e del fuoco’ di George R. R. Martin. Senza dimenticare che ‘GoT’ ha battuto tutti i record della serialità, conquistando 59 Emmy su 160 nomination.

IL 22 AGOSTO ARRIVA IN TV HOUSE OF THE DRAGON

In attesa di vedere il ritorno di Snow sul piccolo schermo, il 22 agosto, – in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana – debutta su Sky e Now ‘House of the Dragon’: l’attesissimo prequel de ‘Il Trono di Spade’ targato HBO. Tratta dal romanzo ‘Fuoco e sangue’ di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne ‘Il Trono di Spade’ e racconta la storia della Casa Targaryen. I dieci episodi girati nel Regno Unito vantano un grande cast che include, fra i protagonisti: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Nel cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

