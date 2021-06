Covid, in Sicilia zero morti per la prima volta dall’inizio della seconda ondata

PALERMO – Nessun decesso legato al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Accade per la prima volta dall’inizio della seconda ondata di fine 2020. La casella dei decessi del report giornaliero della Protezione civile nazionale indica 0 come incremento dei deceduti. Sono 228 i nuovi casi scoperti in Sicilia tra ieri e oggi grazie a 13.206 tamponi. Secondo il report della Protezione civile nazionale, nelle ultime 24 ore nell’Isola si sono contate anche 330 guarigioni, mentre il numero totale dei decessi per la prima volta è fermo al dato di ieri: 5.928. Gli attuali contagiati scendono sotto quota seimila sono 5.901, 102 in meno rispetto a ieri.

L’ISOLA SECONDA PER NUMERO DI NUOVI CASI

La Sicilia è seconda per incremento di casi nella classifica nazionale, preceduta soltanto dalla Lombardia che ha fatto registrare 232 nuovi positivi con 37.653 tamponi.

Scende ulteriormente il numero dei ricoverati in ospedale: quelli in regime ordinario sono passati dai 292 di ieri ai 283 di oggi, mentre in terapia intensiva o sub-intensiva il numero complessivo dei pazienti è calato da 36 a 35.

ARRIVANO ALTRE 27.900 DOSI DI ASTRAZENECA, DOMENICA MODERNA E JOHNSON&JOHNSON

Proseguono le forniture di vaccini anti-Covid in Sicilia in consegna da parte del corriere espresso di Poste italiane. Gli speciali furgoni di Sda hanno recapitato in queste ore 27.900 fiale di AstraZeneca presso le farmacie ospedaliere dell’Isola. A quest’ultime consegne appena concluse, dalla giornata di domenica 20 giugno, si aggiungeranno 21.500 dosi del tipo Moderna e 7.700 Johnson&Johnson. I vaccini, per un totale di 57.100, sono destinati a Enna (1.400 AstraZeneca, 1.000 Moderna, 400 Janssen), Palermo (rispettivamente 10.600, 9.100, 3.000), Erice (3.700, 2.700, 1.000), Siracusa (3.400, 2.500, 900), Ragusa (2.800, 2.000, 800), Agrigento (3.700, 2.700, 1.000) e Caltanissetta (2.300, 1.500, 600).