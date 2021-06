Dopo Pfizer l’Ema valuta di estendere anche Moderna ai 12-15enni

ROMA – “L’Ema ha iniziato a valutare una domanda per estendere l’uso del vaccino anti-Covid di Moderna ai giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni“. Lo ha comunicato oggi sul proprio profilo Twitter la stessa Agenzia europea per i medicinali nel consueto briefing con la stampa. Ema ha reso noto che “l’esito della valutazione è previsto per il mese di luglio, a meno che non siano necessarie ulteriori informazioni”.

