A Ciampino tornano a danzare per mondo della scuola i ballerini del Visual Arts Department

ROMA – l Visual Arts Department con i suoi ballerini riapre le porte dopo le restrizioni e le chiusure del lockdown. In un evento dedicato al mondo della scuola gli artisti del VAD hanno presentato le loro attività per i circoli didattici del territorio, per l’amministrazione ciampinese, per i piccoli e i giovani. Ha partecipato anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Ciampino, Annarita Contestabile.

“Siamo qui per ripresentarci. Con l’amica e insegnante di flamenco Lily De Cordoba ho iniziato a insegnare. Dopo che l’alluvione distrusse la vecchia scuola La Ventana con l’amico ballerino Maurizio Romanini siamo arrivati fin qui. Poi è arrivata la pandemia. Ma oggi ricominciamo” ha detto Antonio Di Vaio, direttore artistico presentando lo spettacolo dal vivo. È stata una festa e il pubblico presente, insegnanti, presidi, rappresentanti della Pro loco, hanno tenuto il tempo insieme ai ballerini tra passi di danza contemporanea, ritmo flamenco e passi afro in un allestimento tra sale e corridoi animato dai colori e dalle forme delle tele di Maria Luisa D’Eboli. Molto di più di una scuola di danza, il VAD per il territorio e i giovani ciampinesi sarà un laboratorio di idee creative e di arte che tornerà anche per una nuova stagione di aperitivi culturali con DireDonne.

CONTESTABILE: “AMMINISTRAZIONE ATTENTA AI GIOVANI“

“Come amministrazione siamo molto attenti al mondo scolastico e ai giovani. Questa scuola ha radici profonde, è una possibilità per il nostro territorio. Sono rimasta colpita da tanta bellezza. La riapertura è un messaggio di speranza“. Lo ha detto l’assessore all’Istruzione del Comune di Ciampino, Anna Rita Contestabile, intervenuta all’evento di questa mattina del Visual Arts Department di Ciampino che ha riaperto le porte dopo la pandemia con uno spettacolo dal vivo. E ha concluso: “Grazie alla comunità educante di questa cittadina”. Tutti in piedi, insegnanti e direttori di circolo del territorio, hanno applaudito con emozione la suggestiva coreografia finale di Odisseo e Calipso.