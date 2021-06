Recovery, Provenzano (Pd) attacca Draghi: “Servivano ultras liberisti come consiglieri a Palazzo Chigi?”

ROMA – “A coordinare e valutare la politica economica nella più grande stagione di investimenti pubblici è opportuno chiamare degli ultras liberisti? Una vita a infamare la spesa pubblica su Twitter, e poi… Ma aggiornare, se non le letture, le rubriche di alcuni consiglieri a Chigi?”. Lo scrive su Twitter Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, in merito alla nomina di Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi, economisti liberisti noti per le loro idee contrarie all’intervento dello stato nell’economia, nel “Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica” alla presidenza del Consiglio.