Crolla edificio a Barletta, tre feriti

BARI – Tre persone sono rimaste ferite, ieri sera, nel crollo di una palazzina di via Curci a Barletta, città a nord di Bari.

Non è escluso che a provocare il crollo sia stata una fuga di gas. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i soccorritori del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. La palazzina crollata si trova a pochi passi da via Roma dove, il 3 ottobre 2011, nel crollo di un edificio morirono quattro operaie e una ragazzina che erano in una maglieria al piano terra della struttura.



Da quanto si apprende, non risultano altre persone coinvolte.