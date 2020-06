VIDEO | Piano socio-economico in Campania, De Luca: “Se governo ha bisogno posso lavorare a cottimo”

NAPOLI – “Tra la decisione di dare bonus a microimprese e professionisti con il piano socio-economico della Regione e l’arrivo dei soldi sui conti correnti sono passate tre settimane. Potremmo proporci al governo nazionale se ne ha bisogno, sono pronto a lavorare a cottimo per il governo per far arrivare i soldi anche a livello nazionale”. Cosi’ il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante un incontro con i sindaci dei Comuni che hanno aderito al Piano per il lavoro della Regione. “Ci siamo dissanguati – dice De Luca – ma ci siamo mossi con la consapevolezza che in Campania puoi finire sotto usura anche se una famiglia non ha 500 euro. Siamo un esempio da offrire al governo”.

. Un sindaco idiota, un sindaco scemo o fanatico e’ un guaio passato”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca incontrando al centro direzionale di Napoli i sindaci che hanno aderito al Piano per il lavoro della Regione.“Ai colleghi sindaci chiedo di fare in modo che questi ragazzi mantengano freschezza ed entusiasmo.Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca incontrando i primi cittadini dei Comuni che hanno aderito al Piano per il lavoro della Campania.Rivolgendosi al sindaco di Portici Enzo Cuomo, uno degli oltre 100 rappresentanti istituzionali presenti nell’auditorium della Regione al centro direzionale, De Luca ha voluto raccontare. “Eravamo in piena Tangentopoli – ha raccontato il governatore – e io affrontavo la mia prima riunione con i dirigenti dopo aver vinto le elezioni. C’era grande entusiasmo, ma un segretario comunale mi avvicino’, prendendomi sottobraccio e dicendomi: “Qua meno facciamo e meglio e'”. Non avevamo neanche finito la riunione…. Ho pensato “Azz, jamm buon”.e diamo a tutti una stabilizzazione, tranne che alle teste di sedano”.