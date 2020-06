Appello bis Mondo di mezzo, possibile ricalcolo pene dopo l’estate

ROMA – Si terrà con tutta probabilità dopo l’estate, l’appello bis per rideterminare le pene per una ventina di imputati nel processo ‘Mafia Capitale’. Tra questi anche alcuni dei principali protagonisti dell’inchiesta come Salvatore Buzzi, ai domiciliari, e Massimo Carminati uscito ieri al carcere di Oristano dopo che il Tribunale della Libertà ha accolto l’istanza di scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare presentata dai suoi difensori.

Carminati, dopo una detenzione durata 5 anni e 7 mesi, attenderà dunque da uomo libero il nuovo processo d’Appello che dovrà ridefinire la pena dopo che il 22 ottobre scorso i giudici della VI sezione della Corte Cassazione hanno fatto cadere per tutti gli imputati il 416 bis. Venerdì scorso sono state depositate dai supremi giudici le motivazioni della sentenza con cui e’ caduta l’accusa di mafia ora, dopo l’invio degli atti, toccherà alla Corte d’Appello fissare l’udienza che, secondo quanto si apprende, non è escluso avverrà dopo l’estate.

