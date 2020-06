Renzi attacca Salvini e sostiene Conte: “Presidente si faccia valere, siamo con lei”

ROMA – E’ finito il tempo del ‘dialogo’ tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Ora il leader di Italia Viva si prodiga in lodi nei confronti del premier Giuseppe Conte.

L’intervento del presidente del consiglio e’ “ampiamente condivisibile”, dice Renzi, che da’ “atto” a Conte di essere stato di parola: “Nelle ultime settimane molti degli impegni che ha preso con noi stanno diventando realta’“, dice il leader Iv.

Renzi attacca la Lega e Fdi: “Ci sono due destre oggi, non in Italia, ma nel mondo: il coronavirus ci ha mostrato che il mondo sovranista portato alle estreme conseguenze, il mondo di una globalizzazione bloccata e’ triste, e non e’ adatto all’Italia. La scommessa vera che abbiamo come Italia e’ scommettere sulla globalizzazione, sul futuro. Amici della Lega, cio’ che e’ accaduto in questi mesi dimostra che il vostro mondo sovranista si scontra con la realta’”.

La conclusione e’ un invito a Conte: “Si faccia valere signor presidente, siamo con lei”.