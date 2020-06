Comunali Reggio Calabria, al momento sei gli aspiranti sindaci

REGGIO CALABRIA – Sono sei al momento i candidati a sindaco della Citta’ di Reggio Calabria. In attesa che si definisca la data ufficiale per le elezioni amministrative in riva allo Stretto i nomi certi per gli aspiranti primi cittadini sono quelli dell’uscente Giuseppe Falcomata’ sostenuto dai partiti del centrosinistra e da civiche di area; Saverio Pazzano sostenuto dal collettivo La strada e Dema; Nino Liotta civica Nuova Reggio; Maria Laura Tortorella sostenuta dal Patto civico; Fabio Putorti’ del movimento MiTi; Enzo Vacalebre sostenuto da Alleanza calabrese e la Destra.

Lo scenario politico dei contendenti alla carica di sindaco non e’ pero’ completato, mancano ancora i tasselli relativi alla scelta del Movimento 5 Stelle, che potrebbe anche optare di sostenere con una propria lista il candidato sindaco civico Saverio Pazzano, e quella del centrodestra dove prosegue il confronto tra i partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e le liste civiche di area che ancora non ha portato ad un nome unitario. Il rischio di arrivare con piu’ candidati non e’ escluso.