La Corte dei Conti europea boccia la Tav: inutile e costosa. Il M5s: “Ripensare l’opera”

ROMA – “La relazione della Corte dei Conti europea e’ un forte monito alla Commissione europea e non puo’ essere ignorata. L’analisi conferma tutti i nostri dubbi sul Tav: le tempistiche di consegna non verranno rispettate, le previsioni di traffico sono troppo ottimistiche e avra’ un impatto estremamente negativo per l’ambiente. Le emissioni prodotte per costruire l’opera verranno infatti compensate solo dopo 25 anni. I giudici contabili lussemburghesi infine temono che l’Europa stia cofinanziando una Cattedrale nel deserto che non abbia nessuna utilita’ per cittadini e imprese“. Cosi’ in una nota gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Tiziana Beghin e Mario Furore.

“La loro analisi inoltre- aggiungo i 5 Stelle- considera il Tav come l’opera infrastrutturale piu’ cara d’Europa a causa dell’incremento dei costi rispetto al progetto iniziale: la piu’ cara e la piu’ inutile, diciamo noi. Nelle scorse settimane abbiamo inviato una lettera alla Commissione Europea per chiedere che i fondi destinati al questo progetto siano destinati all’emergenza Coronavirus. L’accordo alla base del Tav Torino-Lione contiene, infatti, una clausola che ne prevede lo scioglimento in circostanze eccezionali. Quelle circostanze, purtroppo, si sono verificate. La pandemia costringe l’Europa a ripensare alle proprie priorita’: investiamo dunque quei miliardi nella sanita’, nella transizione energetica e in infrastrutture che servano davvero ai cittadini”.

NO TAV: CORTE CONTI UE BOCCIA PROGETTO, COSTOSO, INUTILE E INQUINANTE

È stato pubblicato ieri il rapporto della Corte dei conti europea di valutazione dei mega progetti co-finanziati dalla commissione UE. “Il giudizio della Corte e’ impietoso e demolisce letteralmente il progetto TAV, giudicato al contempo troppo oneroso, dai dubbi benefici in termini economici ed ecologici, basato su previsioni di traffico errate ed insostenibile sul lungo periodo”. Cosi’ il movimento No TAV in una nota.

“Davanti a un documento cosi’ pesante- dicono i No TAV– speriamo che chi in questi anni ha blaterato di ‘esperti’ e di Europa non metta per l’ennesima volta la testa sotto la sabbia. Per fortuna, siamo ancora in tempo per fermare questo disastro annunciato chiamato TAV che per troppo tempo ha drenato soldi pubblici sottraendoli alle reali necessita’ del Paese, come la recente crisi sanitaria ha dimostrato”.

Per il movimento No TAV “procedere con la cantierizzazione annunciata da TELT sarebbe l’ennesima follia”, e annunciano: “L’estate che avanza ci vedra’ mobilitati sul territorio in un’opera di monitoraggio e denuncia, perche’ questa torta del TAV continua a fare gola a troppi, nonostante tutto, ma non di sicuro a chi come noi ha a cuore la salute di chi vive in Valle, la tutela dell’ambiente e l’utilizzo delle risorse pubbliche per cio’ che realmente e’ necessario”.