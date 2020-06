Alitalia, Conte: “Nascerà una newco, non un carrozzone ma una società sul mercato”

ROMA -“Abbiamo un progetto, nascerà una newco, una nuova società che non sarà un carrozzone di Stato, ma un nuovo soggetto che dovrà riuscire a interpretare quello che è lo spazio di mercato attualmente disponibile, sia in Italia che per quanto riguarda le tratte internazionali”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una intervista a Fanpage.it a proposito del progetto per rilanciare Alitalia. Conte spiega che ieri c’e’ stata “una riunione con i ministri competenti per definire il dossier“. E aggiunge: “E’ importante avere un vettore, non tanto per una questione di bandiera, ma perché nella logica dell’interconnessione dei trasporti è fondamentale”.