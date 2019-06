Cinema America, il ragazzo aggredito: “Ho sporto denuncia, supportateci”

ROMA – “Sono appena uscito dalla stazione dei Carabinieri dove ho sporto denuncia e sto andando ora alla Polizia per il riconoscimento di alcune foto segnaletiche. Sia la Polizia che i Carabinieri hanno totalmente il nostro supporto e la nostra fiducia, e vi chiedo di supportare il più possibile il Cinema America presentandovi a San Cosimato con la maglietta bordeaux del Cinema America, e anche supportandolo in ogni piattaforma”. Lo spiega in un video, postato sulla pagina del Cinema America, Valerio Colantoni, uno dei ragazzi aggrediti sabato sera a Trastevere.

