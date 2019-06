Sarri alla Juve, de Magistris: “Il romanticismo non esiste più”

NAPOLI – “Credo ancora alle favole e continuo ad essere un romantico, perché anche in un calcio travolto da finanza e affari c’è spazio per il romanticismo: quindi non posso che esprimere la mia amarezza e delusione per il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus”. Questo il commento del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“Capisco che si è professionisti, ma si può anche scegliere nella vita, in politica come nel calcio. Non dimentico le sue frasi, il movimento che è nato attorno a lui è stato bellissimo, una triade sarrismo, gioia e rivoluzione, ma lui ha fatto un’altra scelta per cui non posso non nascondere delusione e dispiacere. Essere romantici, in ogni aspetto della vita, diventa sempre più raro”, conclude il primo cittadino.