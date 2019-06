Europei Under 21, Prima o poi mi sposo e Tower Heist: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – In prima serata approfondimenti, incontri calcistici, ma soprattutto film. Per i più romantici, su Nove, da non perdere “Prima o poi mi sposo” commedia rosa con Jennifer Lopez.

Rai 1

Appuntamento al parco | 21.30

Commedia con Diane Keaton. Emily Walters, una vedova americana, che vive in un elegante quartiere londinese, un giorno si imbatte in Donald Horner, un uomo selvaggio e scostante, che da 17 anni vive nel parco pubblico di Hampstead, in un’abitazione improvvisata nascosta tra gli arbusti.

Rai 2

Europei Under 21 | 21.20

Incontro calcistico Germania – Danimarca.

Rai 3

“Prima dell’alba – La Rampa” | 21.20

Programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile. Nella prima puntata si parlerà della diffusione delle armi in Italia, fenomeno che risponde a un crescente bisogno di sicurezza ma spesso portatore di drammatiche conseguenze.

Rete 4

Quarta Repubblica | 21.30

Nicola Porro conduce il programma di approfondimento di Rete4, dedicato ad economia e politica.

Canale 5 Siamo solo noi – Sei come 6 | 21.40 I 6 concerti di San Siro 2019 narrati da Gerry Scotti. Le emozioni si intrecciano coi ricordi del primo San Siro del 1990 attraverso foto e immagini inedite.