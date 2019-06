ROMA – Dieci storie internazionali: 5 ragazzi e 5 ragazze, tra i 9 e 18 anni, che hanno rotto gli schemi e si sono ribellati a quel modo di pensare per cui “le cose sono andate cosi’ e anche se non vanno bene, andranno sempre cosi’. Storie di relazioni, perche’ nessuno e’ un’isola. Storie di disabilita’, di atleti, di ragazzi inseriti in un mondo da salvare, storie di crescita e trasformazione.

In tal senso storie di ragazzi rompiscatole”. Queste le parole di Vittoria Iacovella, giornalista e autrice del libro ‘I Rompiscatole’, in una videointervista della Dire. Il libro verra’ presentato a Roma, presso l’agenzia di stampa Dire il 28 giugno alle 18.30, in Corso d’Italia 38A.