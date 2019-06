VIDEO | #RIDAMMIILROSA, SIP e Dire contro la violenza sulle donne

ROMA – “Basta spalle voltate e silenzi”, è scritto nella poesia del pediatra Pietro Ferrara da cui è tratta la canzone #RIDAMMIILROSA: il brano della Società Italiana di Pediatria – tradotto in musica dalla cantante Federide – contro la violenza sulle donne.

#RIDAMMIILROSA è uno stimolo a non essere osservatori passivi, a non voltare le spalle, ad agire in prima persona contro un fenomeno terribile che riguarda tutte e tutti. Con questo video musicale la Società Italiana di Pediatria e l’Agenzia di Stampa Dire invitano la collettività a partecipare a una campagna di sensibilizzazione, per parlare ogni giorno della violenza sulle donne.