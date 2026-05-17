Doppio re di Roma: Vavassori e Bolelli fanno la storia agli Internazionali

ROMA – I due nuovi re di Roma (aspettando il terzo). Un doppio italiano vince gli Internazionali: Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno la storia. La coppia azzurra, 7 del seeding, ha battuto in finale la coppia Grenollers-Zeballos 7-6 6-7 10-3, dopo oltre due ore e 15 minuti di partita.

Bolelli e Vavassori sono alla seconda vittoria in un 1000 in carriera dopo Miami, ma soprattutto riportano il titolo in Italia dopo 66 anni. Da quello di Pietrangeli Sirola del 1960, condiviso con Emerson e Fraser perché la finale non terminò causa pioggia. L’ultimo azzurro a trionfare in doppio fu Omar Camporese nel 1991 in coppia con Goran Ivanisevic.