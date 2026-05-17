domenica 17 Maggio 2026

Doppio re di Roma: Vavassori e Bolelli fanno la storia agli Internazionali

66 anni dopo Pietrangeli e Sirola una coppia italiana vince il titolo al Foro Italico: battuti in tre set Grenollers e Zeballos

Data pubblicazione: 17-5-2026 ore 16:45Ultimo aggiornamento: 17-5-2026 ore 16:45

ROMA – I due nuovi re di Roma (aspettando il terzo). Un doppio italiano vince gli Internazionali: Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno la storia. La coppia azzurra, 7 del seeding, ha battuto in finale la coppia Grenollers-Zeballos 7-6 6-7 10-3, dopo oltre due ore e 15 minuti di partita.

Bolelli e Vavassori sono alla seconda vittoria in un 1000 in carriera dopo Miami, ma soprattutto riportano il titolo in Italia dopo 66 anni. Da quello di Pietrangeli Sirola del 1960, condiviso con Emerson e Fraser perché la finale non terminò causa pioggia. L’ultimo azzurro a trionfare in doppio fu Omar Camporese nel 1991 in coppia con Goran Ivanisevic.

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di Redazione

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