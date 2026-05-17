MotoGp, Italia regina in Spagna: a Barcellona vince Di Giannantonio

ROMA – Italia regina in Spagna. Trionfo di Fabio Di Giannantonio con la Ducati Vr46 nel MotoGp della Catalogna, 24 giri sul circuito del Montmelò che hanno riservato incidenti e bandiere rosse. Un successo emozionante e sofferto, il secondo in carriera per ‘Diggia’ nella classe regina, conquistato, dopo una caduta, proprio alle ultime curve, chiuse davanti a Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer (Gresini Racing). A terra invece, quando era in vista del traguardo, il leader della gara Padro Acosta (Ktm). Quarto posto per Pecco Bagnaia (Ducati), quinto Marco Bezzecchi (Aprilia), che resta leader del Mondiale.

Moto GP is 🔝🔝🔝



Congratulations to Fabio di Giannantonio for winning the Race at Catalonia GP 💯



🥇 Fabio di Giannantonio

🥈 Joan Mir

🥉 Fermin Aldeguer#CatalanGP🏁| #MotoGP https://t.co/bP2c0pJTYV — Xavier Aleix (@xavier_aleix) May 17, 2026

Corsa segnata, come detto, da un terribile incidente: Alex Marquez ha tamponato proprio Acosta mentre i due erano in lotta per il primo posto, probabilmente a causa dell’improvviso spegnimento del motore della Ktm del pilota leader della gara, scontro che ha fatto perdere a Marquez il controllo della moto, volando in aria e cadendo malamente a terra, mentre Di Giannantonio, che sopraggiungeva, non è riuscito a evitare i detriti finendo sull’asfalto e rialzandosi con un polso dolorante tanto da far dire ai suoi “Proverà a continuare, ma non si sa”.

Per Alex Marquez, comunque cosciente, è stato invece deciso il trasferimento in elicottero in ospedale per una serie di accertamenti medici. Stessa sorte per Johann Zarco, coinvolto in un altro incidente proprio appena la corsa è ripartita. Altra bandiera rossa e altro stop. E, incredibile, alla seconda ripartenza subito un contatto tra Raul Fernandez e Jorge Martin con quest’ultimo andato a terra. Lì è finita la sua gara.

Acosta invece ha ripreso da dove aveva interrotto, ovvero davanti a tutti. Fino quasi alla bandiera a scacchi, quando invece è stato prima infilato da Di Giannantonio e Mir, e poi è caduto.

Prossimo appuntamento in Italia: nel weekend 29-31 maggio si corre infatti al Mugello.

Questa la classifica Piloti (prime posizioni): Marco Bezzecchi 140 punti; Jorge Martin 127; Fabio Di Giannantonio 116; Pedro Acosta 92.

Questa la classifica Costruttori (prime posizioni): Aprilia 179 punti; Ducati 165; Ktm 113.