domenica 17 Maggio 2026

VIDEO | Il tamponamento, la caduta, la moto in mille pezzi: lo spaventoso incidente di Alex Marquez al Gp di Catalogna

Il pilota spagnolo e gli altri coinvolti in ospedale, ma tutti coscienti

Data pubblicazione: 17-5-2026 ore 15:46Ultimo aggiornamento: 17-5-2026 ore 15:46

ROMA – Al giro 12 del GP di Catalogna, la KTM di Pedro Acosta si spegne di colpo sul rettilineo. Dietro, Alex Marquez non ha scampo: lo centra in pieno. La sua Ducati Gresini esplode contro le barriere, si frantuma in mille pezzi. Uno di quei pezzi colpisce la moto di Fabio Di Giannantonio, che finisce a terra sul braccio sinistro. Bandiera rossa al giro 12. Ambulanza in pista.

La direzione di gara comunica che tutti i piloti coinvolti sono coscienti. Alex Marquez – che ha avuto la peggio, proiettato come un proiettile verso le barriere dopo l’impatto – viene trasportato in ospedale per accertamenti, ma non in elicottero. Di Giannantonio rientra ai box con il polso sinistro fuori uso, poi decide di tornare in gara. Bastianini, fuori per problemi tecnici, non riparte. La gara è poi ripresa sulla distanza di 13 giri, con la griglia cristallizzata sull’ordine dell’undicesimo. Bastava poco.

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