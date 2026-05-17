Modena, il sindaco chiama la città in piazza alle 19: “Uniamoci contro l’odio”

MODENA – “In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere e seminare odio e creare divisioni; non abbiamo bisogno di questo in questo momento“. E dunque il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, invita i cittadini a scendere in piazza stasera alle 19 per unirsi in “un grande abbraccio collettivo: Modena ne ha bisogno”, dopo il terrore vissuto di ieri.

Per il primo cittadino sarebbe “molto significativo se tutta la città si trovasse in Piazza grande alle 19 per stringerci solidarmente intorno alle vittime e ai loro familiari e a tutto il personale delle Forze dell’Ordine e sanitario che si prodiga per salvare vite”, è l’appello di Mezzetti via social. Modena, per non lasciare spazio a chi vuole “seminare odio e divisioni” dopo i fatti di ieri, deve “far sentire” la sua “comunità viva e solidale vicino” seguendo l’esempio dei cittadini che ieri hanno fermato l’uomo che si è lanciato con l’auto sulla folla: loro “hanno dimostrato coraggio, senso civico e senso della comunità; dobbiamo esprimere lo stesso senso di fronte alla violenza e all’odio, dobbiamo unirci e non dividerci”.