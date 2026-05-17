Derby, Curva Nord vuota e striscioni contro Lotito

ROMA – “Dignità e rispetto valgono più di un derby“. Quattro striscioni a formare una frase, di protesta, per ricordare che i tifosi della Lazio al derby di oggi con la Roma non ci saranno proseguendo la protesta contro il presidente Claudio Lotito. Almeno per la maggioranza: dovrebbero entrarne forse un migliaio. Ed è una prima volta l’assenza del tifo organizzato di una delle tifoserie al derby: gli striscioni sono apparsi in una Curva Nord vuota mentre diverse centinaia di tifosi della Roma sono già nell’impianto.