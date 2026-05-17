Foro Italico, oggi il derby all’Olimpico e la finale Sinner-Ruud: strade chiuse e come arrivare

(Fonte: romamobilita.it)

ROMA – Oggi, dalle 12, allo stadio Olimpico, il derby Roma-Lazio. Nella stessa area del Foro Italico è in programma, a partire dalle 17, la finale del singolare maschile degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis che vedrà protagonisti Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud. Per l’occasione Atac prolungherà l’orario di servizio delle metropolitane fino all’1,30 di notte. Previsto anche un incremento delle corse per cinque delle venti linee che raggiungono l’area del Foro Italico, 2, 69, 280, 446 e 910.

LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA

Come di consueto, già diverse ore prima dell’inizio degli eventi, scatterà il piano sosta che prevede l’istituzione di divieti ad ampio raggio nella zona del Foro Italico e aree di parcheggio dedicate agli spettatori. Per l’occasione, i divieti di parcheggio interesseranno anche piazzale Ankara, viale dello Stadio Flaminio, piazza Mancini, via Martino Longhi, il lungotevere Flaminio, piazzale Maresciallo Giardino, piazza del Fante e piazza Monte Grappa, i lungotevere della Vittoria e Oberdan.

Dalle 7, poi, e sino a cessate necessità, in vista del derby, previste chiusure al traffico su viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz); lungotevere Diaz (tra largo Maresciallo Diaz e piazza Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta); i lungotevere Maresciallo Cadorna, Federico Fellini, della Vittoria e Oberdan; piazzale Maresciallo Giardino. L’orario effettivo delle chiusure sarà determinato dalle indicazioni che arriveranno dal Centro per la Gestione della sicurezza.

Nel corso del pomeriggio, prima delle 17, prevista anche la chiusura a vista dell’ingresso a viale dei Gladiatori/via Morra di Lavriano, in base alle necessità di sicurezza.

La Questura ha richiesto di esentare dalle chiusure i veicoli di soccorso pubblico e pronto intervento; i mezzi del trasporto pubblico compresi taxi ed NCC; i veicoli dei residenti; bus e veicoli utilizzati dagli steward; veicoli dotati di pass e autorizzati; ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote, biciclette e mobility sharing autorizzati da Roma Capitale. Come emerso dal Tavolo tecnico che si è tenuto venerdì pomeriggio in Questura, “saranno pianificati e gestiti corridoi di avvicinamento differenziati, così da scongiurare una sovrapposizione incontrollata dei flussi di pubblico, favorendo modalità di arrivo ed esodo idonee”.

Alla tifoseria della Lazio sarà garantito l’avvicinamento dalla direttrice di piazza di Ponte Milvio in direzione dei settori del lato nord dell’Olimpico e di lungotevere Maresciallo Diaz. Per i sostenitori della Roma, l’avvicinamento verso i varchi di prefiltraggio sarà consentito da lungotevere Thaon de Revel e dal Ponte Duca d’Aosta, verso i varchi di piazza Lauro de Bosis. Coloro che assisteranno alla partita dal settore Monte Mario potranno raggiungere lo Stadio Olimpico attraverso la direttrice di Ponte della Musica, lungotevere della Vittoria e viale Angelico, per poi proseguire su via dei Gladiatori.

Stessa direttrice per gli spettatori della finale di tennis che potranno raggiungere l’area del Foro italico attraverso l’accesso di viale delle Olimpiadi e di via Canevaro.

La supervisione aerea degli spazi interessati dai due eventi sarà garantita dai piloti del I Reparto Volo e dai droni in dotazione alla Questura, con il collegamento delle immagini nel Centro presso la Sala operativa.

“Agli uomini in campo – spiega ancora la Questura – si affiancheranno gli assetti speciali con la copertura aerea dei droni e del sistema Counter Unnamed Aircraft System in dotazione alla Questura di Roma, unitamente alla Polizia Fluviale ed ai Reparti ippomontati delle Forze di polizia in assetto da ordine pubblico. I servizi, anche preventivi interesseranno non solo l’area del Foro italico, ma anche i luoghi del centro cittadino abitualmente ritrovo delle due tifoserie”.

IL TRASPORTO PUBBLICO

Il Foro Italico, lo ricordiamo, è raggiungibile in modo sostenibile senz’auto, utilizzando il trasporto pubblico.

Sono 20 i collegamenti che servono l’area: 2 (piazzale Flaminio/metro A-piazza Mancini), 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense/metro B Piramide-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 495 (stazione Tiburtina – Valle Aurelia, ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza della Repubblica metro A-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ancora rete bus. Ci sono anche le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. L’area di piazzale Flaminio considerato il giorno festivo è servita anche dai collegamenti 120F (parte da San Basilio) e 150F (parte da Colle degli Abeti).