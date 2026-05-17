Internazionali di Roma, il sorriso di Sofia e il riscatto di Camilla valgono più di qualsiasi trofeo

ROMA – Mentre il Centrale del Foro Italico si prepara a incoronare il vincitore dell’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia, c’è una certezza: a rimanere impresse nella memoria collettiva, ben oltre i punti e i tabelloni, saranno le istantanee che hanno visto protagonisti i campioni della racchetta e i bambini che sognano a bordo campo. Due storie parallele, diventate speculari e virali nello spazio di poche ore: Sofia che sorride a Sinner e la parabola di Camilla, passata dalla delusione con Darderi al riscatto nel giorno più importante del torneo.

JANNIK E IL SORRISO DELLA PICCOLA SOFIA

La grandezza di uno sportivo passa spesso dagli occhi dei bambini, dalla capacità di trasformare un atleta in un sogno vicino e tangibile. Lo racconta meglio di tutto il sorriso di Sofia, una piccola paziente del reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, diventata il volto più bello e toccante di questa edizione.

Pochi istanti prima della semifinale sul Centrale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, i bambini sono pronti nel tunnel per accompagnare i tennisti in campo. In quel momento va in scena un piccolo siparietto: Medvedev si avvicina a Sofia e le tende la mano, ma lei la ritrae subito. Non è timidezza. Il motivo è chiaro pochi secondi dopo, quando compare l’altoatesino. Al suo arrivo, il volto di Sofia si illumina; Jannik la guarda, le stringe la mano e insieme entrano sul Centrale, accompagnati dall’applauso spontaneo del pubblico.

Jannik & Sofia



Sofia, like the other children who walk onto the court with the players, is a patient at Gemelli Hospital (for her Oncology department).



Yesterday, her dream came true.



❤️🦊 pic.twitter.com/dhE4iShPrV May 16, 2026

Il video di quei pochi secondi ha fatto immediatamente il giro del mondo: nulla di costruito, solo la felicità incontrollabile di una bambina davanti al suo idolo. La presenza di Sofia rientra nel progetto “Tennis & Friends in Corsia”, promosso dalla FITP insieme al Gemelli (nell’ambito dell’iniziativa “Non lasciamo nessuno solo” coordinata dal professor Antonio Ruggiero), che porta il tennis e i suoi campioni all’interno dei reparti pediatrici per donare momenti di leggerezza e speranza.

IL RISCATTO DI CAMILLA: DALLA GAFFE DI DARDERI AL LANCIO DELLA MONETINA

Di tutt’altro tenore, almeno all’inizio, è stata la vicenda legata a Luciano Darderi e alla piccola Camilla. Al momento dell’ingresso in campo per la semifinale contro Casper Ruud, l’italo-argentino, forse tradito dalla fortissima tensione, dalla concentrazione e da un paio di vistosi occhiali da sole, ha letteralmente “tirato dritto” verso la panchina, dimenticandosi di stringere la mano e accompagnare in campo la bambina che lo attendeva sul corridoio d’ingresso. La scena di Camilla, rimasta ferma ad allungare la manina con un’espressione perplessa, ha scatenato un’immediata bufera mediatica sui social network.

O momento em que Casper Ruud e Luciano Darderi entraram em quadra.



Norueguês entrou com uma criança enquanto o italiano focou mais em seus óculos 😐#TenisNaESPN pic.twitter.com/UTmBEzoFoX — Marcela Linhares (@ma__linharess) May 15, 2026

Compreso l’accaduto e smaltita la delusione della sconfitta, Darderi ha affidato ai social un sentito messaggio di scuse (“È stato un gesto involontario, in un momento di grande tensione. Chi mi conosce sa quanto tengo al rispetto”, ha scrittp), accompagnando il mea culpa con una maglia autografata, un mazzo di fiori e la promessa di una videochiamata.

La vera svolta, però, è arrivata grazie al tempestivo intervento delle istituzioni sportive. La gaffe si è trasformata in una splendida opportunità: per la finalissima, alla piccola Camilla è stato riservato un posto d’onore. Sarà proprio lei a scendere sul Centrale per effettuare il lancio della monetina prima del match decisivo, trasformando una giornata di parziale delusione in un ricordo indelebile che porterà con sé per tutta la vita.