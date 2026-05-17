L’oroscopo di domenica 17 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Qualcuno non ha partecipato ad un evento, un amico potrebbe averti voltato le spalle. E’ probabile che la giornata nasca con qualche contrattempo di troppo.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi potresti vivere qualche piccola complicazione, prudenza con familiari o amici. Programma con molta attenzione tutte le situazioni che intendi vivere, qualche dubbio con il segno dei Gemelli. Controlla di più le spese!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non sottovalutare un incontro che può diventare importante nei prossimi giorni. Dovresti sentire una grande voglia di rivalsa, novità…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Cura la salute e rafforza le difese del tuo organismo. Nel tempo potresti ripensare ad una tua recente decisione.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Le questioni di carattere immobiliare e finanziario, sono più fortunate se gestite nel corso delle prossime ore, ma attento alle spese superflue. Adesso non sei più pressato dalle soluzioni immediate e hai tempo per riflettere e ragionare…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
È una giornata che, da una fase piuttosto annoiata passa a diventare avvincente e poi gioiosa, specie nel settore della famiglia. Amicizie importanti con novità che possono anche portare a fare delle scelte impulsive, innovative!
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
C’è chi nel corso degli ultimi due anni ha maturato qualche debito di troppo, le Stelle non fanno miracoli ma si può arrivare ad una soluzione; giorno valido.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non esasperare le tensioni. Ogni tanto ti piace sollevare polverone per osservare le reazioni del partner.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Inizio al rallentatore; c’è qualche preoccupazione di troppo, vorresti liberarti di un peso o di una situazione che non sopporti. Se devi convincere una persona o parlare a qualcuno che sembra non capire, vacci cauto!
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Sei in grande fermento e vuoi cambiare parecchie cose. Contatti favoriti in questa giornata.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
In famiglia ci sono state delle mancanze, potresti rimproverare qualcuno che ti è vicino, la necessità di vivere emozioni nuove è sempre più forte.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Si parte con un po’ di distrazione, qualche disagio, evidentemente tra oggi e domani ci sono troppe, tante cose da fare. Amore conflittuale: c’è meno entusiasmo, discussioni con un Ariete.