Meteo, le previsioni di domenica 17 maggio 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Pressione in aumento, soffia il Maestrale. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, il cielo si potrà vedere un po’ più nuvoloso al mattino, poi via via poco nuvoloso o spesso sereno su molte regioni. I mari saranno generalmente mossi. Temperature massime in lieve ma costante aumento con valori sopra i 20 gradi, minime in diminuzione.

NORD

La pressione aumenta da ovest e così l’atmosfera diventa stabile. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno generalmente poco mossi, mosso soltanto il Ligure. Clima più mite di giorno.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni la pressione è in aumento. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Soffieranno venti di Maestrale, generalmente moderati che renderanno i mari mossi. Temperature massime in aumento con valori sopra i 20 gradi, specie sui settori tirrenici.

SUD e SICILIA

La pressione inizia ad aumentare e così l’atmosfera diventa più stabile. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno da Maestrale, localmente moderati. I mari risulteranno molto mossi il Tirreno e l’Adriatico, mosso lo Ionio. Temperature stazionarie.