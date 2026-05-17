Sciopero il 18 maggio: a rischio le scuole ma anche treni, bus e sanità

ROMA – Sciopero generale nazionale per l’intera giornata di lunedì 18 maggio 2026: è stato proclamato dalla Confederazione Usb (ma anche dalla sigla Usi) e riguarderà soprattutto il mondo della scuola ma anche la sanità, i trasporti e in generale i servizi pubblici.

Lezioni (e asili) a rischio, dunque, perchè allo sciopero potrebbero aderire sia i docenti che il personale Ata con tutti i collaboratori. Le famiglie saranno informate dagli istituti scolastici rispetto all’effettivo svolgimento o meno del servizio secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Lo sciopero, indetto per protestare contro le poche risorse per i servizi pubblici, le condizioni di lavoro e le spese militari, oltre che per manifestare solidarietà riguardo al conflitto a Gaza, interesserà anche i mezzi di trasporto pubblico di tutta Italia (treni, bus, metro, ecc).

Oltre alla scuola, si fermeranno anche alcuni uffici pubblici, la sanità e altri servizi essenziali, come l’assistenza dei vigili del fuoco. Lo sciopero è stato dichiarato anche nella pubblica amministrazione.

TRASPORTO FERROVIARIO: ALTA VELOCITÀ E REGIONALI

Lo stop riguarderà l’intera rete ferroviaria, compresi i treni ad alta velocità (Frecciarossa e Italo) e i treni regionali. Il rischio di cancellazioni e pesanti ritardi è molto alto.

Orari del Gruppo FS: Per il personale delle Ferrovie dello Stato l’agitazione inizierà già dalle ore 21:00 di domenica 17 maggio e si concluderà alle ore 21:00 di lunedì 18 maggio .

Per il personale delle Ferrovie dello Stato l’agitazione inizierà già dalle e si concluderà alle . Fasce di garanzia: Come previsto dalla legge, i treni saranno comunque garantiti nelle fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: LA SITUAZIONE NELLE CITTÀ

L’adesione allo sciopero varierà da città a città. Sarà fondamentale monitorare gli aggiornamenti in tempo reale, poiché il servizio potrebbe comunque essere parzialmente erogato.

A ROMA

La protesta colpirà le reti Atac e Cotral, oltre alle linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap, Autoservizi Tuscia/Bis e Atr. Lo sciopero include anche i collegamenti in subaffidamento e il servizio di bus a chiamata ClicBus Atac. Fasce di garanzia: Servizio regolare da inizio turno alle 8:29 e dalle 17:00 alle 19:59.

A MILANO

Anche Atm prevede possibili interruzioni del servizio per lunedì 18. Si ricorda che la rimodulazione segue un precedente sciopero (venerdì 15 maggio), che era stato ridotto alla sola fascia mattutina (8:45 – 15:00) per garantire il deflusso dal concerto di Radio Italia in Piazza Duomo.

A BOLOGNA

I bus di linea urbani, suburbani ed extraurbani si fermeranno nei seguenti orari: dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio.

NELLE ALTRE CITTA’

Napoli e Bari: Disagi previsti per il trasporto locale, le cui fasce di garanzia specifiche saranno comunicate a ridosso dello sciopero.

Disagi previsti per il trasporto locale, le cui fasce di garanzia specifiche saranno comunicate a ridosso dello sciopero. Palermo: Lo stop per il trasporto pubblico locale è stato ufficialmente revocato; il servizio sarà quindi regolare.

(Foto di archivio)