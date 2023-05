Il maltempo sferza anche il Mugello, 47 studenti bloccati a Palazzuolo sul Senio

Il maltempo sferza l’alto Mugello e due classi della scuola Dino Compagni in gita al Green Energy Camp di Palazzuolo sul Senio, non potranno fare rientro a Firenze. Il paese, infatti, è attualmente isolato per le frane che hanno interrotto i collegamenti stradali sia con il capoluogo toscano che con il versante romagnolo. I 47 studenti e le quattro insegnanti che li accompagnano, quindi, passeranno la notte nella palestra comunale, grazie all’assistenza della protezione civile locale che ha allestito le brandine e che fornirà la cena.

IL PAESE DELL’ALTO MUGELLO È ISOLATO PER LE FRANE CHE BLOCCANO LA RETE STRADALE

Studenti e insegnanti, sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, “non corrono rischi e passeranno la notte al sicuro nella palestra di Palazzuolo sul Senio. Siamo in costante contatto con la dirigente scolastica e le famiglie. Grazie al sindaco Moschetti, alla prefettura e alla protezione civile metropolitana, che stanno seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. Dobbiamo mantenere tutti la calma, siamo tutti al lavoro perché le due scolaresche vengano spostate il prima possibile dal Camp dove si erano recati per la gita scolastica”.

