Marijuana indoor a Palermo, scoperte due serre a Brancaccio

PALERMO – Due piantagioni di marijuana indoor sono state scoperte dalla polizia nel quartiere Brancaccio di Palermo. Il bilancio dell’intervento degli agenti è di un arresto e una denuncia a piede libero.

PIANTAGIONE DI MARIJUANA E ALLACCIO ABUSIVO

La prima piantagione è stata scoperta in un magazzino di via Fichidindia illuminato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il portone in ferro che impedica l’accesso al locale è stato aperto dai vigili del fuoco: all’interno c’erano 244 piante, con un impianto di climatizzazione, illuminazione e ventilazione temporizzata. Scoperti anche fertilizzanti e altro materiale per la coltivazione della droga. In questa circostanza gli agenti hanno arrestato un uomo per coltivazione e produzione di droga, individuato come l’utilizzatore del magazzino: per lui anche una denuncia per furto di energia elettrica.

SISTEMA DI PANNELLI RIFLETTENTI E VENTILATORI

La seconda piantagione di marijuana indoor è stata scoperta nella dependance di un’abitazione in via Giafar. Si è trattato di una serra di piccole dimensioni, con all’interno dieci piante di marijuana e un meccanismo di pannelli riflettenti, aeratori e ventilatori. In questo caso è stata denunciata una persona. Tutta la droga scoperta nelle due abitazioni è stata sequestrata