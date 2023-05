Al via III edizione Accademia Ungdcec per under 32

NAPOLI – “Siamo felici e orgogliosi di annunciare la partenza dell’Accademia Ungdcec per il terzo anno consecutivo. Si tratta di uno dei progetti più importanti e attesi dell’associazione, rivolto ai giovani colleghi di età inferiore ai 32 anni. Una vera e propria “palestra” professionale che si propone di formare commercialisti provenienti da tutti i coordinamenti d’Italia. Il programma formativo dell’Accademia prevede un percorso di conoscenza del mondo associativo, un corso di public speaking, una sessione di team building e la realizzazione di un lavoro interno che verrà presentato a interlocutori privilegiati”. A dirlo è il presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Matteo De Lise, che sottolinea l’importanza di creare una nuova classe di giovani dirigenti di categoria per rendere la professione più attrattiva. “Crediamo fortemente – conclude – nelle capacità dei giovani di formarsi e di portare innovazione nella nostra categoria. È fondamentale adottare nuovi metodi di fare politica per assicurare il futuro della nostra professione”.

TRE GLI APPUNTAMENTI ITINERANTI: MILANO, PISA E GENOVA

Camilla Zanichelli, consigliere nazionale Ungdcec, poi aggiunge: “l’Accademia è stata realizzata grazie al supporto di Francesco Savio, Alessio Saraullo e Matteo Balestra. Per l’edizione del 2023 abbiamo pianificato tre appuntamenti itineranti che si svolgeranno a Milano, Pisa e Genova. La grande novità di quest’anno è la creazione di una giornata speciale in cui tutte e tre le classi dell’Accademia – 2021, 2022 e 2023 – si riuniranno per una sessione di team building congiunta. Questo evento contribuirà a creare una rete di novanta professionisti, tra i migliori prospetti provenienti da tutta Italia. Una rete che si estenderà per tutta la durata della loro vita associativa e professionale”.