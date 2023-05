Maltempo, Meloni: “Pronti a Cdm immediato per misure d’emergenza”

di Ugo Cataluddi, Luca Monticelli e Andrea Sangermano

ROMA – “La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue costantemente l’evoluzione dell’emergenza meteo che ha colpito in particolare l’Emilia-Romagna e da Anchorage, in Alaska – dove si trovava per uno scalo tecnico durante il viaggio che la porterà al G7 di Hiroshima in Giappone – ha partecipato in videoconferenza a un punto del Comitato operativo della Protezione Civile, con il ministro Nello Musumeci, il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha aggiornato Meloni sulla situazione meteo e sulle criticità che permangono sul territorio. Nel corso del collegamento, la Presidente Meloni ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d’emergenza: ‘Il governo c’è- ha detto la premier- al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”. Così Palazzo Chigi in una nota.

SALVINI: RINVIARE IL GP DI IMOLA, DEDICHIAMOCI AI SOCCORSI

Matteo Salvini ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di Imola, in agenda nel weekend, alla luce dell’emergenza maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna. Lo fanno sapere fonti del dicastero di Porta Pia, anche alla luce di contatti diretti tra il Vicepremier e Ministro, le istituzioni e le associazioni coinvolte. La speranza (qualora il rinvio diventasse ufficiale) è che la gara possa essere recuperata in una fase successiva, la certezza è che gli appassionati della Formula Uno capiranno e condivideranno questa scelta, spiegano dal ministero. Per Salvini, in questa fase “è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza”, anche evitando sovraccarichi di traffico in una zona duramente colpita. Salvini è in costante contatto con i Presidenti di Regione Francesco Acquaroli (Marche) e Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) e ha ringraziato la Guardia Costiera, che ha già messo a disposizione 5 battelli veloci, 25 militari, due elicotteri e un aereo ATR 42 per i soccorsi. Così fonti del Mit.

SENATORI PD: GOVERNO-REGIONE EMILIA-R. AGISCANO INSIEME

In questo momento “c’è bisogno di una grande unità tra le forze politiche. Sono sicuro che il Governo insieme con la Regione Emilia-Romagna sapranno trovare le risposte adeguate”. A dirlo è il senatore Pd Graziano Delrio, intervenuto oggi in aula a Palazzo Madama anche a nome dei colleghi dem emiliano-romagnoli Pierferdinando Casini, Daniele Manca, Enza Rando e Sandra Zampa. “Credo doveroso in apertura di seduta esprimere a nome di tutto il gruppo del Pd e in particolare dei senatori Dem dell’Emilia-Romagna un pensiero di solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime, alle amministrazioni, a tutta la popolazione colpita dalla gravissima alluvione in Emilia-Romagna- dice Delrio- siamo vicini, faremo tutto il possibile per aiutare e sostenere gli sforzi della Protezione civile, dei soccorritori, delle amministrazione regionale, dei sindaci che in queste ore si stanno spendendo senza sosta per portare soccorso e sollievo”.

L’Italia, continua Delrio, “è un Paese fragile dal punto di vista idrogeologico, particolarmente esposto ai cambiamenti climatici. In questi momenti c’è bisogno di una grande unità tra le forze politiche. Sono sicuro che il Governo insieme con la Regione Emilia-Romagna sapranno trovare le risposte adeguate, con tutto il nostro sostegno”. Intanto la deputata Pd Ouidad Bakkali attacca il ministro Matteo Salvini per un tweet (infelice) pubblicato ieri sera, e poco dopo cancellato, in cui metteva insieme l’alluvione in corso in Emilia-Romagna con la sconfitta del Milan in Champions League.

“Associare in un tweet la sofferenza e il dolore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna con quello dei tifosi del Milan ci spiega meglio di qualunque altra cosa l’inadeguatezza di Matteo Salvini- attacca Bakkali- il leader della Lega rispetti il dolore e, anziché giocherellare con il telefonino, agisca immediatamente con l’autorità e le competenze del suo ruolo di vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”, afferma la deputata Pd.