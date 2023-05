VIDEO | Emergenza maltempo a Cesena, centinaia di persone salvate dagli elicotteri dell’Aeronautica militare

ROMA – È emergenza maltempo in Emilia-Romagna dopo le piogge torrenziali di ieri che hanno causato anche la morte di una persona a Forlì e migliaia di sfollati. Situazione drammatica a Cesena dove il fiume Savio è esondato in pieno centro, in via Roversano. Tante le persone bloccate sui tetti e in cerca di aiuto. A soccorrere la popolazione anche l’Aeronautica militare intervenuta con gli elicotteri HH139 del SAR, che hanno portato via ‘in volo’ centinaia di persone.

Nel Ravennate i fiumi fanno paura: “Salite ai piani alti”