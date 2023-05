Oroscopo del 17 Maggio

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

In questi giorni hai una grande capacità, quella di rimetterti in gioco, di fare progetti ricordando tra l’altro che il futuro sarà meno ostile. Sfrutta questa giornata per prendere la giusta distanza da situazioni provocatorie. Cambio di strategia per far funzionare meglio un progetto.