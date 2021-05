Covid, 3.455 nuovi casi e 140 morti. Tasso di positività a 2,9%

ROMA – Con 3.455 nuovi casi di coronavirus su 118.924 test effettuati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, il tasso di positività passa a 2,9% dopo il 2,8% di ieri. Nelle ultime ventiquattro ore ci sono stati 140 decessi per coronavirus in Italia. Ieri le vittime erano state 93. Scende ancora l’occupazione di posti di terapia intensiva causa Covid, ora in tutto sono 1.754, 25 meno di ieri. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus da Protezione civile e ministero della Salute.

